https://it.sputniknews.com/20220224/biden-minaccia-gravi-sanzioni-alla-russia-insieme-agli-alleati-e-al-gruppo-dei-g7-15281608.html

Biden minaccia "gravi sanzioni" alla Russia insieme agli alleati e al gruppo dei G7

Biden minaccia "gravi sanzioni" alla Russia insieme agli alleati e al gruppo dei G7

All'inizio di mercoledì, il presidente degli Stati Uniti ha descritto l'operazione militare speciale appena lanciata dalla Russia sull'Ucraina come "non... 24.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-24T07:17+0100

2022-02-24T07:17+0100

2022-02-24T07:17+0100

mondo

ucraina

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/15056862_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_c9f9b0979f8987efa208233e1551c32e.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il G7 e altri alleati americani imporranno "gravi sanzioni" alla Russia.Biden ha detto che in una telefonata mercoledì sera, ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui passi che gli Stati Uniti intendono intraprendere per raccogliere la condanna internazionale di quella che il presidente americano ha descritto come "l'invasione" russa dell'Ucraina.Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'America, i suoi alleati e i vari partner imporranno severe sanzioni alla Russia e continueranno a fornire sostegno e assistenza all'Ucraina.Biden ha avvertito la Russia di "ulteriori conseguenze", dicendo che si sarebbe incontrato con i leader delle nazioni del Gruppo dei Sette (G7), prima di informare il popolo americano delle misure che questo imporrà alla Russia.Il presidente ha parlato dopo che l'UE e gli Stati Uniti hanno già emesso sanzioni economiche contro individui ed entità russe, con Washington che ha affermato che non avrebbe inviato truppe in Ucraina e si sarebbe impegnata in una guerra con la Russia.Giovedì, il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un'operazione militare speciale nella regione del Donbass dell'Ucraina orientale per proteggere la Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e la Repubblica popolare di Lugansk (LPR) dalle forze di Kiev.

https://it.sputniknews.com/20220224/putin-prende-la-decisione-di-lanciare-unoperazione-militare-speciale-nel-donbass-15280297.html

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ucraina, donbass