Avellino: nasconde 600 grammi di marijuana in un secchio di vernice, arrestato

Un uomo di 45 anni aveva nascosto in un secchio di vernice 600 grammi di marijuana, ma è stato scoperto grazie al fiuto di un cane antidroga. 24.02.2022, Sputnik Italia

Per l'uomo, un 45enne di Gesualdo, in provincia di Avellino, tutto stava volgendo al meglio: infatti, i carabinieri, chiamati ad effettuare la perquisizione del deposito agricolo dell'uomo, non avevano trovato niente di illegale.Una volta, però, che Nepal, questo il nome del cane antidroga appartenente al Nucleo carabinieri cinofili di Sarno (Salerno) si è messo all'opera, le cose sono radicalmente cambiate. Il cane ha infatti rinvenuto all'interno di un secchio di vernice 600 grammi di marijuana. A nulla è valso quindi lo stratagemma dell'uomo per cercare di depistare l'olfatto del cane.Lo spacciatore è immediatamente finito in manette ed è stato trasferito in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

