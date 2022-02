https://it.sputniknews.com/20220224/al-liceo-alfieri-di-torino-arriva-il-bagno-neutro-15296334.html

Al liceo Alfieri di Torino arriva il bagno neutro

Al liceo Alfieri di Torino arriva il bagno neutro

L’esigenza emersa durante l’occupazione era stata inserita in un documento scritto. La preside ha accolto l’idea ma ha chiesto del tempo per formalizzarla. Gli... 24.02.2022, Sputnik Italia

La questione del genere, maschio o femmina, delle figure non binarie e del gender fluid è stata tema di dibattito tra gli studenti del liceo classico Alfieri di Torino. Un argomento così di interesse che nel corso dell’occupazione è stato stilato un documento in cui un capitolo era dedicato alla questione.Nelle pagine del testo si chiedeva l’istituzione di un bagno “neutro”, che possa essere usato sia dai ragazzi che dalle ragazze. In questi giorni l’idea si è concretizzata e al terzo piano della scuola superiore su uno dei bagni precedentemente maschili è stato affisso un cartello “bagno neutro”."Questo bagno, da noi individuato nell’attuale servizio igienico maschile del terzo piano, sarebbe un compromesso per ogni studente dei cinque piani che non si senta a proprio agio in un bagno esclusivo”.Così il testo dedicato all’istituzione del servizio non binario, che al posto della figura maschile o femminile disegnata, ne ha una che le unisce entrambi.L’ok della presideL'iniziativa è stata proposta alla preside, Paola De Faveri, che l'ha accolta. Per formalizzarla, però, sarebbe servito del tempo, aveva spiegato la dirigente.

