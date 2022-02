Aereo militare ucraino si schianta vicino a Kiev, 5 vittime - Foto

https://it.sputniknews.com/20220224/aereo-militare-ucraino-si-schianta-vicino-a-kiev-5-vittime-15291372.html

Un aereo militare ucraino è precipitato vicino a Kiev, ha comunicato il Servizio di Stato per le Emergenze, allegando una foto dal luogo dell'incidente.Il servizio ha affermato che l'aereo stava trasportando 14 persone in totale, e che tutte le vittime sono state causate dall'incendio scoppiato dopo l'impatto col terreno.Giovedì mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato un'operazione speciale, dopo che la DPR e la LPR hanno chiesto a Mosca assistenza militare per difendersi dall'aggressione ucraina. Il capo di stato russo ha affermato, nel suo discorso alla nazione, che le circostanze "richiedono un'azione decisa e immediata da parte nostra, le repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta d'aiuto".Il presidente Putin ha sottolineato che l'operazione mira a fermare gli otto anni di spargimento di sangue nel Donbass perpetrati dal regime di Kiev e ha osservato che gli obiettivi dell'operazione sono la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina.Successivamente, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le armi di precisione utilizzate stanno neutralizzando le infrastrutture militari ucraine, comprese le basi aeree e le difese aeree, osservando, inoltre, che le città ucraine non sono prese di mira e che sono solo le strutture militari ad essere neutralizzate.Circa due ore dopo, il ministero della Difesa ha aggiunto che le guardie di frontiera ucraine "non oppongono alcuna resistenza", i sistemi di difesa aerea ucraini sono stati messi fuori servizio e l'infrastruttura militare delle basi aeree militari sono state neutralizzate. Le informazioni dei media stranieri sull'aereo russo presumibilmente abbattuto in Ucraina sono state smentite dal dicastero militare.

