Ucraina, Romano: "Putin non ha tutti i torti sulla Nato"

Per il decano dei diplomatici, la Nato andava smobilitata alla fine della Guerra Fredda. Sarebbe un errore l'ingresso dell'Ucraina, che dovrebbe restare uno... 23.02.2022, Sputnik Italia

"È stato un doppio errore da matitone blu" far immaginare all'Ucraina un ingresso nella Nato. Lo ha affermato il diplomatico Sergio Romano, in un'intervista al Fatto Quotidiano sulla crisi nell'Europa orientale.Questo è il primo errore ravvisato da Romano, ambasciatore presso la Nato dal 1983 al 1985. Putin "non ha tutti i torti" a reagire all'avanzamento degli insediamenti militari della Nato nell'area ex Urss. Non solo l'Occidente non l'ha smantellata o rimodulata, ma ha pensato di "puntare i cannoni" contro Mosca. E questo è il secondo errore.La soluzione prospettata da Romano è che l'Ucraina diventi un paese neutrale, una sorta di Svizzera del'Est, "certamente più povera", ma con un simile assetto politico."Secondo me, - afferma - l'Ucraina deve divenire territorio smilitarizzato, cuscinetto tra l'Ovest e l'Est, Paese Neutrale".

