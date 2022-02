https://it.sputniknews.com/20220223/ucraina-per-salvini-le-sanzioni-sono-lultima-delle-soluzioni-possibili-15269536.html

Ucraina: per Salvini le sanzioni “sono l’ultima delle soluzioni possibili”

Il leader della Lega dice no all’imposizione di sanzioni alla Russia, meglio continuare sulla strada del dialogo. 23.02.2022, Sputnik Italia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa nell’ambito della giornata nazionale del Braille, ha dichiarato che "le sanzioni contro la Russia sono l'ultima delle soluzioni".In conclusione, Salvini fa sapere come lui non faccia il tifo per Mosca, ma per la pace, quindi avanti con il dialogo e la diplomazia e no ad azioni estreme: “lavoriamo per la pace e per il dialogo. Dobbiamo fare di tutto per scongiurarla [la guerra, "A volte leggendo qualche comunicato ho l'impressione che qualcuno tifi per la guerra. Io spero che non ci sia nessuno che tifa per questo perché sarebbe un disastro e l'Italia sarebbe quella che pagherebbe le conseguenze più care di tutti. Il caro energia è devastante adesso, figuriamoci con un eventuale conflitto o la interruzione della fornitura di gas".In conclusione Salvini fa sapere come lui non faccia il tifo per Mosca, ma per la pace, quindi avanti con il dialogo e la diplomazia e no ad azioni estreme: “lavoriamo per la pace e per il dialogo. Dobbiamo fare di tutto per scongiurarla [la guerra - ndr], abbassando i toni da parte di tutti".

Notiziario

