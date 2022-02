https://it.sputniknews.com/20220223/ucraina-guerini-nessuna-esitazione-dellitalia-occorre-una-risposta-ferma-15268164.html

Ucraina, Guerini: "Nessuna esitazione dell'Italia, occorre una risposta ferma"

Ucraina, Guerini: "Nessuna esitazione dell'Italia, occorre una risposta ferma"

L'Italia è in prima linea, con truppe schierate in Lettonia e Romania e con la sorveglianza del Mediterraneo. Le conseguenze sui rifornimenti di gas non... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T10:20+0100

2022-02-23T10:20+0100

2022-02-23T10:20+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/9783572_0:0:2088:1176_1920x0_80_0_0_7189602902498db9be2882dfe71f1303.jpg

"Nessuna esitazione da parte dell'Italia". Lo afferma il ministro Lorenzo Guerini in un'intervista al Corriere, in cui parla della risposta UE e Nato al riconoscimento russo delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.L’Italia contribuisce al mantenimento degli strumenti di deterrenza della Nato, con "le attività sul terreno dei nostri militari in Lettonia, con l’air policing in Romania, con la sorveglianza marittima nel Mediterraneo orientale e con le ulteriori misure d'innalzamento della prontezza operativa che in queste settimane sono state implementate", riferisce Guerini.Per il ministro, queste misure non sono offensive, ma vanno intese come "stimolo a un vero confronto costruttivo".Guerini condanna con fermezza il riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, ritenendo la "violazione dell'integrità territoriale" inaccettabile e una "minaccia alla pacifica convivenza fra i popoli". Continua però a ritenere che la via diplomatica sia la strada maestra, sebbene "questo non significa che non occorra una risposta ferma", precisa il ministro. Crisi delle forniture di gasIl tema dell’energia è "importante", ma "non rappresenta sicuramente un freno alla fermezza con cui dobbiamo affrontare questa crisi", osserva il ministro, ricordando che le missioni internazionali italiane hanno spesso "come focus anche la sicurezza delle linee di approvvigionamento energetico".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia