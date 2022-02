https://it.sputniknews.com/20220223/ucraina-da-catania-parte-la-mobilitazione-contro-la-guerra-no-alle-basi-militari-in-sicilia-15270146.html

Ucraina, da Catania parte la mobilitazione contro la guerra: "No alle basi militari in Sicilia"

Ucraina, da Catania parte la mobilitazione contro la guerra: "No alle basi militari in Sicilia"

I venti di guerra dall'Ucraina spirano fino alla Sicilia, una vera e propria piattaforma militare Nato nel Mediterraneo, con un ruolo centrale nella crisi... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T16:00+0100

2022-02-23T16:00+0100

2022-02-23T16:00+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/853/95/8539536_0:398:2731:1934_1920x0_80_0_0_13d1b837c99a505fe889c46d0c67cd89.jpg

La sinistra catanese lancia una mobilitazione contro la guerra e per il disimpegno militare della Sicilia, dove proprio in questi giorni la flotta della Nato si addestra alla guerra con i sommergibili lungo uno specchio d'acqua che ricopre buona parte della costa orientale, nell'ambito dell'esercitazione navale Dynamic Manta.La Sicilia non è poi così lontana dalla linea del fronte Est dell'Europa. Con il Muos di Niscemi, il porto di Augusta e la base di Sigonella, da cui partono le missioni di pattugliamento dei droni lungo il confine con la Russia, l'isola assume una centralità nella strategia Nato nell'Europa orientale, che si è intensificata con l'escalation della crisi Ucraina. La sinistra rilancia quindi con forza la necessità di una "forte mobilitazione contro le basi USA in Sicilia, a partire da Sigonella e Niscemi e contro la militarizzazione del territorio, sempre più devastante per l’ambiente come dimostra l’installazione dei radar a Portopalo e Favignana".Nel comunicato viene messo in evidenza che mentre esplode una crisi militare, non arrivano risposte alla crisi sociale del paese, i cui "sintomi drammatici" sono i licenziamenti, il caro bollette, la devastazione di sanità e scuola, da affrontare con un "drastico taglio delle spese militari, che invece il governo continua ad aumentare".Gli attivisti invitano a costruire un forte mobilitazione contro la guerra.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia