Ucraina: 46mila riservisti si uniranno a forze armate, Guardia Nazionale e Guardia di Frontiera

Circa 46.000 riservisti ucraini si uniranno alle Forze Armate, alla Guardia Nazionale e al Servizio statale della Guardia di Frontiera, ha affermato mercoledì... 23.02.2022, Sputnik Italia

L'Ucraina ha iniziato a richiamare i riservisti tra i 18 e i 60 anni, tra cui ufficiali e soldati.Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Alexey Danilov, aveva annunciato che saranno richiamati 36.000 riservisti.Mercoledì, il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina ha preso la decisione di introdurre lo stato d'emergenza su tutto il territorio del paese, tranne le regioni di Donetsk e Lugansk. Il leader della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha affermato che l'Ucraina potrebbe lanciare un'offensiva in qualsiasi momento.

