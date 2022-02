https://it.sputniknews.com/20220223/speranza-andiamo-oltre-lemergenza-ma-serve-una-nuova-sanita---maxiambulatori-aperti-sempre-15267074.html

Speranza: “Andiamo oltre l’emergenza, ma serve una nuova sanità - maxiambulatori aperti sempre”

Speranza: “Andiamo oltre l’emergenza, ma serve una nuova sanità - maxiambulatori aperti sempre”

Il ministro della Salute spiega la riforma del settore da approvare entro il 30 giugno. Uno stanziamento di risorse da 30 miliardi, tra personale, strutture e... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T09:29+0100

2022-02-23T09:29+0100

2022-02-23T09:29+0100

ministero della sanità

salute

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/13619263_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e072b4350e78ff773a9acb8be89c9a5.jpg

Per il ministro della Salute Roberto Speranza, “mentre continuiamo a combattere il virus, ora è il momento di alzare lo sguardo oltre l’emergenza”, puntando a una nuova sanità che abbia tre parole d’ordine: “Prossimità, innovazione e uguaglianza”.Parlando a La Stampa, il ministro illustra il piano che prevede uno stanziamento di 30 miliardi di euro tra Pnrr, rifinanziamento del fondo sanitario e fondi UE per la povertà sanitaria nel Mezzogiorno.Una strategia che punta a sanare le difficoltà del sistema sanitario italiano, che “non nascono con il Covid, ma da una troppo lunga stagione di tagli che lo ha preceduto”.La pandemia “ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra sanità: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud".Su green pass e limitazioni, serve gradualitàSulla pandemia e la lotta al Covid il ministro spiega che il coronavirus “non scompare premendo il tasto off come se stessimo spegnendo la luce”.Verso i maxiambulatori entro il 2026Speranza poi entra nel dettaglio del piano per la riforma della Sanità italiana e parte dalle Case di comunità.“Luoghi fisici dove 24 ore su 24 e sette giorni su sette équipe multiprofessionali composte da medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri di famiglia e di comunità potranno rispondere a tutti i bisogni di assistenza che non siano quelli legati all’emergenza e alla fase acuta della malattia, compresa la possibilità di eseguire esami diagnostici di primo livello”.E poi si punterà sull’assistenza domiciliare al 10% per gli ultrasessantacinquenni e sulla telemedicina.La rete sarà completata dagli ospedali di comunità: “Ne realizzeremo 400 entro il primo semestre del 2026 e saranno fondamentali per assistere quei pazienti che non hanno più bisogno dell’ospedale ma che necessitano comunque di brevi degenze per stabilizzare la propria condizione clinica”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

ministero della sanità, salute, coronavirus in italia