Slovenia, uomo si vaccina al posto di altri e viene condannato a 10 mesi di carcere

Un cittadino sloveno che si è vaccinato diverse volte al posto di altre persone per soldi è stato condannato dal tribunale della città di Kranj a 10 mesi di... 23.02.2022, Sputnik Italia

L'autore del reato si è fatto somministrare sei dosi del preparato ed è stato arrestato nel dicembre dello scorso anno, quando ha tentato di ricevere la settima. La multa per due dei suoi "clienti" ammonta a 2550 euro, per altri due - 1360 euro. Il costo di tale "servizio" non è stato reso noto dalle forze dell'ordine.Nel novembre 2021 i media sloveni avevano segnalato il caso di una persona che aveva ricevuto 23 dosi di vaccino anti-COVID al posto di altri: è rimasta viva e senza gravi conseguenze per la salute.

