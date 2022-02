https://it.sputniknews.com/20220223/sanzioni-mosca-assicura-risposta-alle-sanzioni-americane--forte-e-dolorosa-per-washington-15275492.html

Sanzioni, Mosca assicura: "Risposta alle sanzioni americane forte e dolorosa per Washington"

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia dopo che il presidente Vladimir Putin lunedì aveva riconosciuto le Repubbliche popolari di... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T15:47+0100

2022-02-23T15:47+0100

2022-02-23T15:48+0100

russia

usa

Mosca ha anche sottolineato che la politica sanzionatoria americana è controproducente, ed è diventata anche un riflesso condizionato per Washington.Questa dichiarazione arriva in risposta alle sanzioni imposte da Washington martedì. Queste restrizioni prendono di mira il debito sovrano russo, così come diverse banche e persone e sono state poste in essere dopo che Mosca ha riconosciuto ufficialmente le due repubbliche del Donbass, la DPR e la LPR, come stati indipendenti.Il presidente russo Vladimir Putin lunedì, dopo che i leader di entrambe le repubbliche hanno fatto appello a Mosca, ha firmato un decreto esortando le forze ucraine a fermare l'escalation nella regione.La decisione è arrivata la scorsa settimana quando le forze ucraine hanno aumentato i loro attacchi alle repubbliche del Donbass, costringendo decine di migliaia di civili a fuggire nella regione russa di Rostov. Numerosi bombardamenti contro Donetsk e Lugansk sono stati confermati dalla missione di monitoraggio dell'OSCE nel Donbass.Tuttavia, gli Stati Uniti hanno affermato che gli attacchi erano falsi e parte di una provocazione pianificata da Mosca per giustificare "l'intervento in Ucraina", cosa di cui la Russia è stata accusata dall'Occidente, ma che ha negato con veemenza.

russia

usa

