Salario minimo, Accoto: "Svolta epocale per superare la povertà"

La legge sul salario minimo è stata presentata dal M5S ed è attualmente al vaglio della Commissione Lavoro al Senato. 23.02.2022, Sputnik Italia

Il salario minimo risolverebbe la situazione di milioni di italiani e del 46% dei percettori del reddito di cittadinanza. Lo afferma in una nota social la sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali, Rossella AccotoIl Movimento 5 Stelle ha presentato una legge sul salario minimo, attualmente in discussione in commissione Lavoro al Senato. Con la sua approvazione "milioni di italiani uscirebbero dalla loro condizione di estrema difficoltà e quasi la metà dei percettori del Reddito di cittadinanza avrebbe un enorme incentivo per superare la propria condizione di povertà. Una svolta epocale", afferma. La Accoto snocciola i dati sui redditi da lavoro ed in particolare sul fenomeno dei working poor. Questa situazione di difficoltà "viene vissuta anche da tanti altri lavoratori italiani che non hanno i requisiti per accedere al Rdc ma - prosegue Accoto - che vivono il dramma dell'emergenza economica quotidiana. Per queste persone non è più una questione di arrivare a fine mese, ma di mera sopravvivenza".

