Ruby ter, i doni del Cavaliere alla cantante: casa da quasi 2 milioni di euro

Ruby ter, i doni del Cavaliere alla cantante: casa da quasi 2 milioni di euro

23.02.2022

italia

Ha conosciuto 20 anni fa Silvio Berlusconi in Sardegna, si è esibita a Villa Certosa assieme a Mariano Apicella ed è stata presentata dai media come la fidanzata del Cavaliere. Sebbene non sia coinvolta nell'inchiesta, la cantante sassarese Cristina Ravot ha parlato del suo rapporto con il leader di Forza Italia e dei doni ricevuti davanti ai giudici del processo Ruby ter.La teste della difesa, convocata dal legale dell'ex premier Federico Cecconi, si commuove mentre riferisce ai giudici e racconta di aver ricevuto una casa da quasi due milioni di euro al centro di Roma, come aiuto per far fronte alle difficoltà familiari."Lui ha aiutato tante persone a comprare la casa, forse perché aveva sofferto da bambino, una casa dà serenità", spiega la cantante.Berlusconi, inoltre, contribuiva alle spese condominiali con un assegno mensile da 2.500 euro. Ha sostenuto per 10 anni le spese legali all'Agenzia dell'Entrate per togliere l'ipoteca sull'immobile. "Versava 20mila euro al mese", precisa.Le serate a Villa CertosaLa cantante ha dichiarato di non aver mai preso un cachet per esibirsi con Apicella alle "cene molto eleganti" di Villa Certosa.Prima del 2008 avrebbe ricevuto due bonifici da 50mila euro per queste serate da Silvio Berlusconi.Il rapporto con Berlusconi Cristina Ravot riferisce dei suoi guai tributari, iniziati con la comparsa del suo nome fra le carte del processo Ruby.Sulla possibile relazione sentimentale con il Cavaliere non dà conferme, la teste si limitata a dire di avergli voluto molto bene e di un possibile corteggiamento dell'ex premier, affascinato dalla sua bellezza fisica.

2022

