https://it.sputniknews.com/20220223/nel-primo-anno-dalla-fusione-stellantis-chiude-con-134-miliardi-di-utili-15278912.html

Nel primo anno dalla fusione Stellantis chiude con 13,4 miliardi di utili

Nel primo anno dalla fusione Stellantis chiude con 13,4 miliardi di utili

Un risultato che segna una crescita del 14% rispetto ai ricavi aggregati di Fca e Psa. Buone performance in tutte le aree, crescita in America Latina e Asia e... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T22:09+0100

2022-02-23T22:09+0100

2022-02-23T22:09+0100

fca (fiat chrisler automobile)

auto

auto elettrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11689138_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_933a8b69e36ea97105ff60810c78e7ab.jpg

La storia di Stellantis parte con il segno positivo: nel primo anno dalla fusione, avvenuta il 16 gennaio 2021, il gruppo dell’automotive nato dalle nozze tra Fca e Psa, ha registrato ricavi per 152 miliardi di euro e un utile netto di 13,4 miliardi.Si tratta di una crescita del 14% rispetto ai ricavi 2020 nei bilanci aggregati delle due case auto. E gli utili netti sono triplicati rispetto al pre-fusione. E anche per il 2022 il gruppo auspica di mantenere il livello del risultato operativo “a doppia cifra”.Premio straordinario ai dipendentiStellantis ha annunciato anche che “i risultati dell’intero 2021 consentono una ridistribuzione ai dipendenti, come riconoscimento del loro contributo ai risultati dell’azienda”.L’amministratore delegato ha spiegato che l’obiettivo “è che tutti i dipendenti beneficino della crescita redditizia dell'azienda”. I premi complessivamente ammontano a 1,9 miliardi di euro, 770 milioni in più rispetto a quelli distribuiti l’anno scorso dalle due case. Resta, però, fondamentale “che il gruppo dia un segnale altrettanto positivo nel piano degli investimenti che verrà annunciato il primo marzo. In particolare, chiediamo che ci siano risposte per tutte le realtà Stellantis in Italia, in modo da garantire e mettere in sicurezza le prospettive e l’occupazione”, ha aggiunto Uliano.Buone performance in tutto il mondoSecondo la nota della società sul mercato del Nord America le consegne del gruppo Stellantis sono rimaste stabili (1,82 milioni di vettura), mentre i ricavi sono saliti da 60,6 a 69,7 miliardi di euro.Trend simile in Europa: registrato un lieve calo delle consegne (meno 79 mila unità, a 2,8 milioni di vetture) ma con ricavi in aumento da 56,5 a 59 miliardi di euro.Stellantis ha guadagnato terreno anche su un mercato storicamente difficile, quello asiatico, dove le consegne sono aumentate da 181mila a 219mila unità, con ricavi per 3,9 miliardi (da 3,2).Le vendite globali di veicoli a basse emissioni LEV hanno raggiunto le 388.000unità, in aumento del 160% in un anno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

fca (fiat chrisler automobile), auto, auto elettrica