https://it.sputniknews.com/20220223/meloni-vola-in-florida-per-la-convention-dei-conservatori-usa-15279455.html

Meloni vola in Florida per la Convention dei Conservatori Usa

Meloni vola in Florida per la Convention dei Conservatori Usa

Parlerà sabato nel corso di un panel dal titolo “Cpac: The Whole World is Watching”. All’evento parteciperà anche l’ex presidente americano Donald Trump. 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T21:33+0100

2022-02-23T21:33+0100

2022-02-23T21:33+0100

giorgia meloni

fratelli d'italia

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669171_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_3adf3e15ede2d9c40d52b71b03688eb1.jpg

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata invitata a partecipare alla Conservative Political Action Conferenze, la convention annuale dei conservatori americani che si svolge da giovedì 24 a domenica 27 febbraio a Orlando in Florida.Meloni è attesa all’evento, come emerge dal programma della conferenza, inaugurata nel 1974 da Ronald Reagan.Trump atteso sabatoLa convention, a cui partecipano ogni anno attivisti e politici sia americani che internazionali, ha come figura di spicco, l’ex presidente americano Donald Trump.Il suo discorso è previsto sabato alle 19.Tra gli ospiti anche il senatore Ted Cruz e il leader del fronte per la Brexit Nigel Farage, tra gli altri.Domenica, invece, in chiusura parlerà il figlio di Trump, Donald Trump Jr.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

giorgia meloni, fratelli d'italia, donald trump