https://it.sputniknews.com/20220223/m5s-indetta-lassemblea-degli-iscritti-allodg-il-nuovo-statuto-e-il-reintegro-di-conte-15268357.html

M5s: indetta l’assemblea degli iscritti, all’O.d.G. il nuovo Statuto e il “reintegro” di Conte

M5s: indetta l’assemblea degli iscritti, all’O.d.G. il nuovo Statuto e il “reintegro” di Conte

Il M5s, dopo la pronuncia del Tribunale di Napoli di inizio febbraio, che aveva sospeso l’esito delle precedenti votazioni, cerca, in questo modo, di far... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T17:17+0100

2022-02-23T17:17+0100

2022-02-23T17:17+0100

italia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/9322913_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_02e8bd7d43d77f2f8a656af970684b2e.jpg

Convocata per il prossimo 10 marzo, o in seconda convocazione per l’11, l'assemblea degli iscritti del Movimento 5 stelle, questo al fine di poter ripetere la votazione sullo Statuto, precedentemente bloccata dal Tribunale di Napoli ad inizio febbraio, e poter, inoltre, “riabilitare” Giuseppe Conte. Oltre a questo, verrà chiesto agli iscritti di poter acconsentire al M5S di godere dei benefici previsti dalla legge sul due per mille, iscrivendo in tal modo il movimento al registro dei partiti.Alla votazione potranno accedere solo gli iscritti da almeno sei mesi, come previsto dal Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia lo scorso 8 novembre 2018, la votazione, infine, verrà svolta esclusivamente tramite SkyVote.Nel nuovo Statuto il Presidente sarà individuato come "unico titolare e responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico", alla figura del Garante, che verrà confermata, spetterà essere "il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle".Agli inizi di febbraio, i giudici del Tibunale di Napoli si erano pronunciati sospendendo in via cautelare le precedenti votazioni in cui era stato modificato lo Statuto ed in cui Giuseppe Conte era stato eletto come Presidente. Dietro tale disposizione dei giudici c'erano, a quanto pare, una serie di presunti vizi procedurali.Ora il Movimento, con questa mossa, cerca di ristabilire Conte alla guida e di far approvare di nuovo le modifiche statutarie.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica