https://it.sputniknews.com/20220223/la-ue-ha-adottato-le-sanzioni-contro-la-russia-15276631.html

Il Consiglio UE adotta le sanzioni contro la Russia: immediatamente applicabili

Il Consiglio UE adotta le sanzioni contro la Russia: immediatamente applicabili

L'elenco delle sanzioni dell'UE comprende 351 deputati della Duma di Stato e altre 27 persone fisiche e giuridiche. L'UE esorta la Russia a riconsiderare il... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T16:47+0100

2022-02-23T16:47+0100

2022-02-23T16:59+0100

europa

russia

sanzioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11435829_0:210:2014:1343_1920x0_80_0_0_918b12fe05606ab151893ed79c18c0ca.jpg

Le sanzioni saranno pubblicate oggi sulla gazzetta ufficiale europea e saranno immediatamente applicabili."Il Consiglio Ue ha adottato oggi un pacchetto di misure in risposta alla decisione della Federazione Russa di riconoscere i territori delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk non controllate dal governo come entità indipendenti e alla successiva decisione di inviarvi truppe". si legge nel documento. L'elenco delle persone destinatarie del provvedimento sarà pubblicato nelle prossime ore. Chi verrà colpito dalle sanzioniMartedì i ministri degli Esteri dell'UE hanno concordato la decisione di imporre la prima parte delle sanzioni per il riconoscimento di LPR e DPR. Sotto misure restrittive saranno i deputati della Duma di Stato della Federazione Russa, che hanno votato per il riconoscimento dell'indipendenza, per un totale di 351 parlamentari. Sono previste sanzioni anche per il settore bancario e sindacale con il Donbass. Inoltre, l'elenco includerà anche 27 individui e organizzazioni, inclusi rappresentanti dei media.Che cosa vietano le sanzioni UEL'inclusione nell'elenco delle sanzioni dell'UE significa il divieto di ingresso nel territorio dell'Unione Europea e il congelamento dei beni nel territorio dell'Unione per le persone fisiche, nonché il congelamento dei beni delle persone giuridiche. Ai cittadini e alle organizzazioni nell'UE è vietato trasferire fondi alle persone nell'elenco.

europa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, russia, sanzioni