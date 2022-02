https://it.sputniknews.com/20220223/iran-condannato-a-morte-riceve-la-grazia-muore-di-gioia-dopo-aver-appreso-la-notizia-15273052.html

Iran: condannato a morte riceve la grazia, muore di gioia dopo aver appreso la notizia

Un uomo iraniano ha subito un infarto fatale, dopo aver appreso di non dover più affrontare la pena di morte per un omicidio commesso 18 anni fa. 23.02.2022, Sputnik Italia

Il quotidiano Hamshahri, uno dei più importanti quotidiani a tiratura nazionale in lingua persiana, ha riportato ieri la notizia di un signore 55enne di nome Akbar, originario dell'Iran meridionale, deceduto a causa di un infarto avvenuto per circostanze alquanto particolari, per certi versi paradossali.L’uomo, arrestato 18 anni fa con l'accusa di omicidio premeditato, era stato condannato a morte.Tuttavia, la famiglia della vittima, su pressione dei funzionari del consiglio statale per la risoluzione delle controversie, si era convinta a concedergli la grazia.Quando gli è stata notificata la notizia, il signor Akbar è stato talmente felice di non dover più morire sul patibolo in futuro, che è morto d'infarto subito.

