https://it.sputniknews.com/20220223/il-piano-per-le-riaperture-entro-lestate-addio-al-green-pass-15269697.html

Il piano per le riaperture, entro l’estate addio al green pass

Il piano per le riaperture, entro l’estate addio al green pass

Nessun colpo di mano, ma una strategia graduale per uscire dalle restrizioni a partire da marzo: stop alla quarantena per i turisti, stadi con capienza... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T11:48+0100

2022-02-23T11:48+0100

2022-02-23T11:48+0100

turismo

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/10530804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84d162d038d95c9229ccf687be84c05b.jpg

Il 31 marzo scadrà lo stato d’emergenza per il Covid, ma già dall’inizio del mese inizierà un allentamento in fasi delle misure introdotte per la pandemia.Per l’addio al green pass, invocato di nuovo da Matteo Salvini, bisognerà aspettare l’arrivo dell’estate.Il decreto arriverà non prima di metà marzo, ma già la prossima settimana, come ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini, ci sarà una riunione della cabina di regia con i rappresentanti della maggioranza, per discutere gli atti da adottare per un’uscita morbida.Via libera ai turistiIntanto, si parte con un alleggerimento delle misure per il settore turistico.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che allarga ai viaggiatori che arrivano dai paesi extra UE le stesse regole che valgono per i comunitari: stop alla quarantena dal primo marzo.Dal primo marzo via libera anche all’aumento della capienza di stadi e palazzetti (al 75% e 60%).Cinema, ospedali e barDal 10 marzo si potrà fare visita ai familiari in ospedale.Sarà permesso anche consumare cibo al cinema e negli impianti sportivi.Da aprile stop al green pass per locali all’apertoDa aprile, secondo quanto emerge dai programmi del governo, si potrà tornare a mangiare all’aperto in bar e ristoranti, senza l’obbligo di green pass.La certificazione dovrebbe restare in vigore per i locali al chiuso, dove verrà richiesta sempre la mascherina.

https://it.sputniknews.com/20220219/covid-guido-rasi-da-meta-marzo-via-il-green-pass-tempi-maturi-per-alleggerire-i-divieti-15192202.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

turismo, coronavirus in italia, green pass