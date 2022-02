https://it.sputniknews.com/20220223/hong-kong-e-freedom-convoy-ambasciata-cinese-denuncia-il-doppio-standard-del-governo-canadese-15271540.html

Hong Kong e Freedom Convoy, ambasciata cinese denuncia il “doppio standard” del governo canadese

Hong Kong e Freedom Convoy, ambasciata cinese denuncia il "doppio standard" del governo canadese

La missione diplomatica cinese in Canada ha criticato Ottawa per il "doppio standard" nel modo in cui il governo del primo ministro Justin Trudeau ha gestito le proteste del Freedom Convoy rispetto al sostegno dato alle proteste di Hong Kong.

Durante il fine settimana, le proteste del Freedom Convoy sono state sbaragliate dalle forze dell'ordine, dopo che il governo Trudeau si è concesso nuovi e ampi poteri d'emergenza per reprimere quella che ha definito un'"occupazione" e un "blocco" della capitale della nazione, che rappresentava una "minaccia alla democrazia". Questa caratterizzazione era in netto contrasto con il sostegno che la stessa Ottawa aveva dato a proteste in tutto simili che avevano colpito Hong Kong nel marzo del 2019 e che si erano concluse solo diversi mesi dopo."Agli occhi di alcune persone in Canada, proteste e manifestazioni simili dovrebbero essere denominate in modo diverso a seconda del luogo in cui si svolgono. A Hong Kong sono 'movimento per i diritti umani', ma in Canada sono 'una minaccia per la democrazia'. Un simile doppio standard è inaccettabile", ha dichiarato martedì l'ambasciata cinese in Canada, in una dichiarazione via Twitter.La missione diplomatica cinese ha osservato che la polizia canadese ha utilizzato una varietà di armi per il controllo della folla, tra cui spray al peperoncino, granate assordanti e manganelli, per disperdere violentemente i manifestanti pacifici che avevano allestito una base nel centro di Ottawa.L'ondata di proteste in tutto il Canada è iniziata a metà gennaio, con decine di migliaia di camionisti e altri canadesi convergenti pacificamente a Ottawa per chiedere al governo di revocare gli obblighi vaccinali contro il COVID-19. La protesta alla fine ha unito ampie fasce della società canadese e si è evoluta in una più ampia manifestazione contro Trudeau e il suo governo.

