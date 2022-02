https://it.sputniknews.com/20220223/draghi-il-governo-non-proroghera-lo-stato-di-emergenza-oltre-il-31-marzo-15278406.html

Draghi: "Il governo non prorogherà lo stato di emergenza oltre il 31 marzo"

Draghi: "Il governo non prorogherà lo stato di emergenza oltre il 31 marzo"

Il premier annuncia che non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento. Le scuole resteranno... 23.02.2022, Sputnik Italia

Il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo non prorogherà lo stato di emergenza oltre il 31 marzo.Parlando ai sindaci e agli amministratori locali riuniti al teatro del Maggio musicale fiorentino ha dato l'annuncio accolto da un lungo applauso.il premier ha aggiunto che l'esecutivo è "consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento" e "la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese".Draghi ha annunciato anche che finirà "ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe. Stop al Super green pass gradualeIl premier ha annunciato anche che "gradualmente", il governo metterà fine "all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto - tra cui fiere, sport, feste e spettacoli". "Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto".Cosa cambia da aprileIn base all'annuncio del premier, dall'1 aprile ecco le misure che cesseranno di esistere:Annunciato nel 2020 e prorogato per due anniLo stato di emergenza è stato dichiarato dal governo Conte per la prima volta il 31 gennaio del 2020 all'inizio della pandemia per garantire maggiore tempestività e flessibilità nell’approvazione e nell’applicazione delle limitazioni e in generale delle norme sanitarie per contenere i contagi.È stato poi prorogato per tutto il 2020 e per tutto il 2021. Avrebbe dovuto concludersi al 31 gennaio 2022.Per l'ulteriore proroga il governo Draghi ha dovuto agire con un apposito decreto legge che è stato convertito dal Parlamento.Le proroghe sono state in tutto sei con diversi atti ordinari del governo e decreti legge:

Rachele Samo

