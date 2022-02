https://it.sputniknews.com/20220223/crisi-ucraina-usa-trasferiscono-800-soldati-dallitalia-ai-paesi-baltici-15265511.html

Crisi Ucraina, gli USA trasferiscono 800 soldati dall'Italia ai Paesi Baltici

Crisi Ucraina, gli USA trasferiscono 800 soldati dall'Italia ai Paesi Baltici

Joe Biden ha deciso di inviare un "dispiegamento aggiuntivo" di soldati americani dall'Italia verso i Paesi Baltici membri della NATO. 23.02.2022, Sputnik Italia

Saranno 800 i militari americani di stanza in Italia, un battaglione di fanteria, che dovranno trasferirsi verso i Paesi Baltici membri della NATO, a darne conferma sono la Casa Bianca ed il Pentagono.Approvato anche il trasferimento di otto F35 e 20 elicotteri AH-64 Apache d'attacco dalla Germania, sempre in direzione dei paesi del fronte orientale NATO, altri 12 elicotteri AH-64 Apache saranno trasferiti dalla Grecia alla Polonia. Tutti questi movimenti di forze armate dovrebbero avvenire in settimana.Il presidente Joe Biden, nel suo breve discorso dinanzi alle telecamere di ieri sera, ha annunciato "un aumentare di sanzioni di pari passo con l'aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina", dichiarando, inoltre, che “gli Stati Uniti proseguono il loro appoggio militare all'Ucraina e all'interno della NATO".Biden ha anche dichiarato di aumentare il supporto militare nei Paesi Baltici, di porre in essere sanzioni che riguarderanno il debito sovrano e le élite russe e ha terminato il suo discorso dichiarando che “gli Stati Uniti ed i [suoi - ndr] alleati rimangono aperti alla diplomazia”.La situazione nel Donbass in queste ore resta comunque precaria, dal momento che Kiev continua a compiere attacchi nella regione. Secondo Lugansk, solo martedì le forze ucraine hanno violato il regime di cessate il fuoco almeno 114 volte. È in corso un'evacuazione di massa dalla DPR e dalla LPR, a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine.Lunedì, a seguito di un appello della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk, la Russia ha riconosciuto entrambi come paesi indipendenti, nel tentativo di fermare una guerra nel Donbass, che dura da otto anni. Mosca ha anche ratificato trattati di amicizia e cooperazione con entrambe le repubbliche e ha promesso di fornire assistenza militare in caso di minaccia.In risposta a ciò, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i paesi europei hanno introdotto sanzioni contro Mosca, sostenendo che il riconoscimento delle due Repubbliche non sia legittimo.

