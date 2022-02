https://it.sputniknews.com/20220223/crisi-ucraina-cingolani-il-prezzo-del-gas-restera-alto-15274946.html

Crisi Ucraina, Cingolani: "Il prezzo del gas resterà alto"

In una precedente informativa, il ministro aveva detto alla Camera che, secondo gli analisti, i prezzi del gas si sarebbero stabilizzati in primavera, dopo un... 23.02.2022, Sputnik Italia

Non si intravede una via d'uscita per i rincari dell'energia, che si abbattono su famiglie e imprese. Ad aggravare la situazione è la "rapida evoluzione geopolitica in Ucraina". Il ministro per la Transizione Ecologia, Roberto Cingolani, teme "che il prezzo del gas rimarrà abbastanza alto" ancora a lungo."È difficile fare una previsione in questo momento, ma difficilmente potrà tornare ai valori di un anno fa", ha specificato il ministro, aprendo l'informativa urgente alla Camera sull'incremento dei costi dell'energia e sulle misure adottate per contrastarne gli effetti.La via d'uscita, secondo Cingolani, è un'accelerazione sugli interventi strutturali, per ridurre la dipendenza energetica dell'Italia, che "importa intorno al 45% dei volumi di gas dalla Russia". "Il bilanciamento - aggiunge - dovrebbe prevedere la fornitura da diversi" paesi.La produzione in ItaliaCingolani ha fornito dati sulla produzione di gas in Italia, ridotta da 17 miliardi di mc del 2000 a circa 3 mld nel 2020, a fronte di un consumo rimasto costante, che oscilla tra 70 miliardi e 89 miliardi di mc.Guardando al 2050 e al 2060, secondo il ministro, "abbiamo l'obbligo di riflettere sull'energy mix", per non ritrovarci "ogni tre-quattro anni a dover mettere una toppa. Aprite questa riflessione e lasciatela correre, - ha osservato - questo dovete farlo voi. Io ho espresso un'opinione da cittadino e da scienziato".

