Crimea: sventato attentato in chiesa ortodossa, arrestate 6 persone - Video

Crimea: sventato attentato in chiesa ortodossa, arrestate 6 persone - Video

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) non ha ancora reso noto i nomi dei terroristi e non ha rivelato i dettagli dell'operazione speciale messa in atto... 23.02.2022

terrorismo

crimea

russia

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha sventato un atto terroristico in Crimea, arrestando sei persone che avevano ordito un piano per far saltare in aria una chiesa ortodossa.L'FSB ha dichiarato stamani di aver arrestato "sei cittadini russi, sostenitori dell'organizzazione estremista ucraina Settore di Destra".Secondo l'FSB, i sei si stavano "preparando a far esplodere un ordigno esplosivo improvvisato in una delle chiese ortodosse della regione, per intimidire la popolazione".Il Servizio di sicurezza federale (FSB) ha anche affermato che nel garage di uno degli arrestati sono stati sequestrati componenti per la fabbricazione di un ordigno esplosivo, oltre a vari altri elementi pericolosi ed esplosivi.

crimea

russia

