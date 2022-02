https://it.sputniknews.com/20220223/covid-nel-mondo-sempre-meno-restrizioni-in-polonia-resta-solo-la-mascherina-15273221.html

Covid, nel mondo sempre meno restrizioni. In Polonia resta solo la mascherina

La Polonia cancella tutte le misure anti-contagio, ad eccezione dell'obbligo di indossare mascherine nei luoghi pubblici, ha affermato il primo ministro... 23.02.2022, Sputnik Italia

Secondo i dati del ministero della Salute polacco, dall'inizio della pandemia il numero di morti in Polonia è stato di oltre 10mila, 5,6 milioni di persone hanno contratto il virus.Il ministro della Salute polacco, Adam Niedzielski, ha spiegato che è stato possibile revocare le restrizioni, poichè l'aumento significativo dell'incidenza del coronavirus non ha provocato un aumento nel numero dei ricoveri, come si prevedeva nello scenario peggiore.Inoltre, Niedzielski ha osservato che il 65,6% della popolazione adulta in Polonia è stato vaccinato contro il coronavirus, fatto questo che ha contribuito alla decisione del governo di revocare le restrizioni.Il primo paziente con COVID-19 è stato identificato in Polonia il 4 marzo 2020. È guarito completamente ed è stato dimesso dall'ospedale alla terza settimana di cure.

