Caso Open: il Senato sta con Renzi, ma la maggioranza si divide

Il Senato ha dato il via libera a maggioranza assoluta, con 167 sì e 76 no, al conflitto di attribuzioni presso la Consulta contro i magistrati che hanno indagato Matteo Renzi per finanziamento illecito nel caso Open.Il leader di Italia viva ha accolto il risultato con un post su Facebook: “Una bella giornata”.La difesa di Renzi: “Fare politica non è un reato”Nel corso della discussione in Senato, l’ex premier ha difeso le sue posizioni, ricordando anche le sentenze della Cassazione sul caso.Così si è espresso e ha rincarato: “Siamo tutti uguali davanti alla legge, l’impunità non è consentita a nessuno, nemmeno ai pm”.Sulla richiesta del conflitto di attribuzioni ha spiegato, riferendosi alla Cassazione: “Non lo dico io, lo dicono altri giudici, quindi è un fatto pacifico, i pm di Firenze non hanno seguito le regole”.Renzi ha anche parlato della rivelazione della lettera del padre da parte della stampa.“La mia vita privata è stata data in pasto a una clamorosa campagna, non solo di stampa. Non è consentito a nessuno violentare la vita delle persone”.Il caso OpenRenzi e il “giglio magico” sono stati indagati sui presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Fondazione Open dai pm di Firenze.La bocciatura riguarda la tesi principale avanzata dai pm fiorentini a sostegno della loro accusa: l’equiparazione tra la Fondazione Open e un’articolazione di partito, equiparazione indispensabile per ipotizzare la violazione della legge sul finanziamento ai partiti (in questo caso alla corrente renziana).

