Basta aumenti! I contadini in protesta bloccano il centro di Varsavia

Gli agricoltori polacchi, in segno di protesta contro i prezzi elevati di fertilizzanti e combustibili, e in generale contro la situazione dell'agricoltura nel Paese, hanno bloccato il centro di Varsavia, riferiscono corrispondenti sul posto.Diverse migliaia di agricoltori oggi, mercoledì 23 febbraio, hanno cercato di entrare nella capitale con i trattori, ma la polizia non ha permesso loro di farlo. In seguito, i contadini sono giunti ​​nel centro città con i mezzi pubblici e hanno bloccato una delle vie centrali, Jerusalem Alleys, nonché una serie di strade adiacenti. La polizia non è intervenuta ed ha lasciato che i manifestanti esprimessero la loro protesta.Il movimento di agricoltori sceso in protesta, che si chiama Agrounia, si è espresso attraverso il suo leader, che ha spiegato come, tra le altre cose, gli agricoltori stiano protestando contro i prezzi elevati di fertilizzanti, elettricità, carburante e importazioni incontrollate di cibo dall'estero.Gli agricoltori si sono messi in marcia verso il palazzo del governo al suono di clacson e sirene, chiedendo un incontro con il primo ministro Mateusz Morawiecki, reggendo cartelli con la scritta:"Chiediamo un incontro con il primo ministro Morawiecki. Il governo non ha il controllo della situazione", ha detto il leader di Agrounia, ribadendo che gli agricoltori vogliono sentire dal governo cosa accadrà all'agricoltura polacca nei prossimi mesi.

