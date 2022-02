https://it.sputniknews.com/20220223/ambasciatore-russo-negli-usa-le-sanzioni-colpiranno-mercati-globali-e-cittadini-statunitensi-15265023.html

Ambasciatore russo negli USA: "Le sanzioni colpiranno mercati globali e cittadini statunitensi"

Ambasciatore russo negli USA: "Le sanzioni colpiranno mercati globali e cittadini statunitensi"

Le sanzioni occidentali colpiranno i mercati mondiali e influenzeranno il benessere degli americani, ma non costringeranno la Russia a cambiare la sua politica... 23.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-23T07:08+0100

2022-02-23T07:08+0100

2022-02-23T08:24+0100

mondo

donbass

sanzioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/672/09/6720991_0:0:2709:1524_1920x0_80_0_0_91d0923e4d409aaab252998dff7f5069.jpg

"Non c'è dubbio che le sanzioni imposte contro di noi colpiranno duramente i mercati finanziari ed energetici globali. Non rimarranno tuttavia esclusi gli Stati Uniti, dove i cittadini comuni subiranno tutte le conseguenze dell'aumento dei prezzi", ha affermato Antonov.Gli Stati Uniti in precedenza avevano annunciato le prime sanzioni contro la Russia, a causa delle tensioni intorno all'Ucraina. Le restrizioni sono state imposte a due banche, VEB Development Bank e Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB), con le loro numerose filiali, il debito sovrano russo e rappresentanti delle élite.Inoltre, agli americani è stato vietato il commercio, gli investimenti e le transazioni finanziarie con le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR), la cui indipendenza è stata riconosciuta dalla Russia.Antonov ha affermato che le sanzioni contro la Russia non risolveranno alcun problema."È difficile immaginare che qualcuno a Washington speri che la Russia riveda la sua politica estera sotto la minaccia di restrizioni. Non ricordo un solo giorno in cui il nostro Paese abbia vissuto senza alcuna restrizione dal mondo occidentale. Abbiamo imparato a lavorare in tali condizioni. E non solo per sopravvivere, ma anche per sviluppare il nostro Stato", ha affermato.Antonov ha affermato che gli Stati Uniti non hanno fatto nulla negli ultimi sette anni per convincere Kiev della necessità di rispettare gli accordi di Minsk.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, donbass, sanzioni