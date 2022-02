https://it.sputniknews.com/20220222/zelensky-il-confine-di-ucraina-rimarra-lo-stesso-nonostante-il-riconoscimento-lpr-e-dpr-da-russia-15242120.html

Zelensky: il confine di Ucraina rimarrà lo stesso nonostante il riconoscimento LPR e DPR da Russia

Zelensky: il confine di Ucraina rimarrà lo stesso nonostante il riconoscimento LPR e DPR da Russia

In un discorso alla nazione trasmesso in nottata, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha dichiarato che i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello... 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T01:28+0100

2022-02-22T01:28+0100

2022-02-22T01:28+0100

mondo

politica

difesa

ucraina

vladimir zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15242096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67d3f9e6870d93f33dc7654248b68338.jpg

Il presidente ha affermato che il riconoscimento delle repubbliche del Donbass significa il ritiro della Russia dagli accordi di Minsk e lo vede come una violazione della sovranità dell'Ucraina. Inoltre, il capo di Stato ucraino ha comunicato di aver convocato una riunione straordinaria nel Formato Normandia. Mentre il presidente ucraino ha invitato alla pace, ha anche osservato che il Paese sarà preparato a tutto ciò che potrebbe accadere prossimamente. Al momento, il governo ucraino sta attendendo le risposte degli alleati prima di procedere con ulteriori passi.Il 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso alla nazione trasmesso sulla tv che ritiene necessario riconoscere immediatamente la sovranità di LPR e DPR, poiché coloro che hanno intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell'illegalità non hanno riconosciuto e non riconoscono altra soluzione al conflitto nel Donbass, se non quella militare. Subito dopo l'appello, il presidente ha firmato al Cremlino i decreti che riconoscono le due repubbliche.

https://it.sputniknews.com/20220221/ue-sanzioni-contro-la-russia-in-caso-di-riconoscimento-di-dpr-e-lpr-ancora-non-concordate-15239131.html

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, ucraina, vladimir zelensky