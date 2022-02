https://it.sputniknews.com/20220222/usa-e-nato-molto-piu-preoccupati-per-manovre-russe-che-per-la-sicurezza-rpd-e-rpl--esperto-15242958.html

USA e NATO "molto più preoccupati" per manovre russe che per la sicurezza RPD e RPL – Esperto

USA e NATO "molto più preoccupati" per manovre russe che per la sicurezza RPD e RPL – Esperto

Diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, si sono impegnati a imporre sanzioni alla Russia in risposta al riconoscimento dell'indipendenza delle Repubbliche... 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T07:48+0100

2022-02-22T07:48+0100

2022-02-22T08:24+0100

mondo

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/15220351_0:108:3071:1835_1920x0_80_0_0_616bc76c4cdd0e7e57e839999c17ce24.jpg

Mentre il mondo attende l'annuncio di ulteriori sanzioni sul riconoscimento dell'indipendenza della DPR e della LPR, sono state sollevate una serie di questioni riguardanti la diplomazia, le vite dei civili, l'isteria anti-russa e l'obiettivo principale delle nazioni occidentali coinvolte.Il dottor Matthew Crosston, professore di scienze politiche all'Università statale di Austin Peay e direttore dell'Istituto di sicurezza nazionale e studi militari presso l'Austin Peay Center del Tennessee, ha parlato con Sputnik in merito a molte di queste domande, dopo l'annuncio di Putin.Sebbene la Russia sia rimasta esplicita sulle sue linee rosse riguardo all'Ucraina, l'Occidente sta tentando di inviare un messaggio alla Russia che le sue linee rosse, insieme alle preoccupazioni per la sicurezza e alle questioni politiche che emergono dal paese, non sono rilevanti, secondo Crosston.Di conseguenza, la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk (RPD e RPL), che hanno "pochissima influenza", sono diventate in qualche modo pedine secondarie in una più ampia partita a scacchi tra Stati Uniti e Russia."In termini reali, qualcuno potrebbe obiettare che sia stata l'Ucraina stessa la pedina in una partita a scacchi tra America e Russia, giocatori di gran lunga più grandi", ha osservato Crosston, aggiungendo che non ha intenzione di essere "duro o senza cuore" riguardo alla questione."Questa è solo l'innata crudeltà che a volte accade in quella che chiamavamo Great Game Strategy", ha osservato.Tuttavia, Crosston rimane ottimista sul fatto che l'Occidente non voglia impegnarsi in un "conflitto militare diretto ed espansivo con la Russia", anche se potrebbero esserci alcune scaramucce o incomprensioni minori lungo la strada.Naturalmente, gli Stati Uniti probabilmente compenseranno la loro mancanza di azione militare con l'imposizione di ulteriori sanzioni, come già annunciato da Washington e da altre nazioni alleate occidentali.Crosston ha affermato che ci si aspettava la "reazione istintiva" da parte dell'Occidente, ma la vera misura della decisione di Putin arriverà tra qualche mese, "quando gli osservatori potranno davvero vedere quali conseguenze scaturiranno da questo riconoscimento di Mosca".

https://it.sputniknews.com/20220222/donbass-ex-funzionario-usa-riconoscimento-impedisce-agli-usa-di-usare-lucraina-contro-la-russia-15242268.html

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, donbass