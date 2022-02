https://it.sputniknews.com/20220222/turismo-garavaglia-basta-restrizioni-insensate-15260000.html

Turismo, Garavaglia: "Basta restrizioni insensate"

Il ministro dà ragione agli operatori e chiede parità di trattamenti con gli altri Paesi per non danneggiare le mete italiane. 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T17:52+0100

"C'è una voglia enorme di Italia e il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta". Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervistato da Quotidiano Nazionale sugli allentamenti alle restrizioni per far ripartire il settore.L'estate andrà sicuramente bene ma la sfida è quella di recuperare tutto l'anno. Per questo il ministro ritiene fondamentale un allentamento delle restrizioni il prima possibile. Garavaglia dà ragione agli operatori turistici che hanno bisogno di regole chiare e semplici. Alla fine il ministro è convinto che si riaprirà, ma il rischio è quello di avere numeri inferiori perché il governo non ha dato ancora una prospettiva chiara di riapertura. Il ministro leghista ha già sollevato il tema al Consiglio dei Ministri, rilevando l'apertura di Speranza, che si è detto disponibile sull'argomento. Nei prossimi giorni, al massimo tra ci sarà un quadro certo delle tempistiche per gli allentamenti delle regole, altrimenti "rischiamo di perdere centinaia di migliaia di prenotazioni. E sarebbe molto grave", conclude Garavaglia.

