Stoltenberg: NATO continuerà a sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina

Stoltenberg: NATO continuerà a sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina

La NATO sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e continuerà a fornire assistenza a Kiev, ha affermato il segretario generale della NATO Jens... 22.02.2022, Sputnik Italia

La situazione in Donbass Negli ultimi giorni, la situazione nel Donbass si è inasprita bruscamente, le repubbliche autoproclamate di DNR e LNR riportano molti bombardamenti da parte delle forze di sicurezza ucraine. Le autorità delle repubbliche di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) hanno annunciato l'evacuazione temporanea dei cittadini nella regione russa di Rostov, alla luce della minaccia dell'offensiva delle forze ucraine. Sabato, i vertici di DPR e LPR hanno firmato i decreti sulla mobilitazione generale. Il presidente russo Vladimir Putin, lunedì, dopo una riunione straordinaria generale del Consiglio di sicurezza, si è rivolto ai cittadini della Federazione Russa e ha dichiarato di ritenere necessario prendere una decisione per riconoscere immediatamente la sovranità della LPR e della DPR, poiché coloro che hanno intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell'illegalità non hanno riconosciuto e non riconoscono nessun'altra soluzione del conflitto nel Donbass, se non quella militare. Subito dopo l'appello, il presidente ha firmato al Cremlino i decreti che riconoscono la LPR e la DPR. Secondo i documenti, le forze armate della Federazione Russa vengono autorizzate a compiere operazioni per il mantenimento della pace nel territorio delle Repubbliche Popolari di Lugansk e Donetsk.

