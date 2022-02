Scoppiano i festeggiamenti a Donetsk dopo che la Russia ne ha riconosciuto la sovranità - Video

Le regioni avevano dichiarato la loro indipendenza sulla scia della rivoluzione di Maidan, del febbraio 2014, in Ucraina.Dopo la dichiarazione di indipendenza dall'Ucraina del 2014, la regione nota come Donbass è rimasta impantanata nella guerra, mentre Kiev cercava di reclamarne il territorio. Dopo quasi otto anni di conflitto, i residenti di Donetsk hanno celebrato la notizia che la Russia ha formalmente riconosciuto la loro sovranità.Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno ampiamente condannato questo gesto.La regione del Donbass è prevalentemente di lingua russa e, secondo un censimento del 2001, i russi etnici costituiscono il 38,2% della popolazione di Donetsk.Già dagli anni '90, poco dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la politica del Donbass è stata in contrasto con quella di Kiev, la capitale dell'Ucraina. La regione ha votato il russo come lingua ufficiale, una misura che è stata respinta a Kiev.Dal 2014, i separatisti hanno mantenuto, per gran parte degli ultimi otto anni, il controllo della città di Donetsk, la città più grande della regione.

Le regioni avevano dichiarato la loro indipendenza sulla scia della rivoluzione di Maidan del febbraio 2014 in Ucraina. Il riconoscimento dei due stati da parte della Federazione Russa rende il primo paese membro delle Nazioni Unite a farlo. Dopo la dichiarazione di indipendenza dall'Ucraina del 2014, la regione, nota come Donbass, è rimasta impantanata nella guerra mentre Kiev cercava di reclamarne il territorio. Dopo quasi otto anni di conflitto, i residenti di Donetsk hanno celebrato la notizia che la Russia aveva formalmente riconosciuto la loro sovranità. Kk Gli Stati Uniti ei loro alleati hanno ampiamente condannato lo sviluppo. La regione del Donbass è prevalentemente di lingua russa e, secondo un censimento del 2001, i russi etnici costituiscono il 38,2% della popolazione di Donetsk. Già dagli anni '90, poco dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la politica del Donbass è stata in contrasto con quella di Kiev, la capitale dell'Ucraina. La regione ha votato per il russo come lingua ufficiale, una misura che è stata respinta a Kiev. Dal 2014, i separatisti hanno mantenuto per gran parte degli ultimi otto anni il controllo della città di Donetsk, la città più grande della regione.

Breaking : Fireworks light up the sky in Donetsk, celebrating independence. pic.twitter.com/JSgLh4qgpj — GuyFrees (@GuyFrees) February 21, 2022

