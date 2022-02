https://it.sputniknews.com/20220222/sanzioni-di-maio-dalla-russia-azioni-militari-inaccettabili-lue-sia-irremovibile-15263181.html

Sanzioni, Di Maio: “Dalla Russia azioni militari inaccettabili. L’Ue sia irremovibile”

Sanzioni, Di Maio: “Dalla Russia azioni militari inaccettabili. L’Ue sia irremovibile”

Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "le azioni militari della Russia sono inaccettabili come inaccettabile è il riconoscimento delle due repubbliche autoproclamatesi nel Donbass”.Sanzioni coordinate che “danneggeranno” MoscaParlando alla stampa al termine del meeting informale dei ministri degli Esteri del G7 Di Maio ha aggiunto che la giornata di oggi "ci ha permesso di coordinare le sanzioni contro la Russia".Lo stop alla certificazione del Nord Stream 2 è stato sottolineato come un elemento cruciale per le sanzioni. Borrell ha aggiunto che l'Ue è pronta "a mettere sul tavolo l'allargamento dell'elenco" delle sanzioni già comminate alla Bielorussia con l'obiettivo di colpire "le persone chesupportano o traggono beneficio dal governo russo: gli oligarchi, in parole più semplici"."E' un momento particolarmente pericoloso per l'Ue. La Russia ha messo in campo una chiara escalation, questi sviluppi seguono chiaramente l'agenda del Cremlino sin dal 2008 e dal 2014. Di fronte a questa situazione gli europei, con una riposta rapida, in 24 ore, hanno raggiunto un accordo unanime per un pacchetto di sanzioni" che presenterà al consiglio, ha aggiunto.Di Maio, dal canto suo, ha parlato di un'iniziativa per “una seduta del Consiglio Affari esteri dell'Ue con i 27 Paesi membri e l'alto Rappresentante a Kiev per dare un chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino”.Inoltre, come "governo italiano stiamo costruendo un percorso per erogare aiuti finanziari all'Ucraina che in questo momento è in evidente difficoltà". Il ministro ha ricordato che domani sarà in Parlamento per l'informativa.Borrell: non si dialoga con 140mila soldatiL'Alto rappresentante per la politica estera Ue ha aggiunto che "se la Russia vuole discutere dell'architettura della sicurezza europea in modo onesto, gli abbiamo detto che siamo pronti. Se questo è il problema, sediamoci e parliamo". Borrell ha aggiunto che l'Ue è pronta a prendere in considerazioni le preoccupazioni di Mosca e "continuiamo a offrire questa possibilità".Ambasciata a Kiev resta apertaIl ministro degli Esteri ha annunciato che l’ambasciata d’Italia a Kiev resterà aperta.

