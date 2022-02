https://it.sputniknews.com/20220222/roma-lite-finisce-con-un-accoltellamento-ferita-una-ragazza-15250770.html

Roma, lite finisce con un accoltellamento: ferita una ragazza

Roma, lite finisce con un accoltellamento: ferita una ragazza

Accoltellamento nella periferia della Capitale. La 17enne ferita non sarebbe in pericolo di vita. 22.02.2022, Sputnik Italia

Tragedia sfiorata a Roma, dopo una lite tra due adolescenti per un ragazzo. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio nell’oratorio via Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca. Durante la lite, una ragazza di 14 anni ha estratto un coltello ferendo una 17enne, sua rivale in amore.L’episodio è stato notato da un passante, che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito rintracciato la 14enne, che attualmente si trova in stato di fermo. Sul posto è arrivata anche la madre della ferita.La 17enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita, nonostante abbia riportato ferite a mani e addome.

