Regioni, Zaia: "L'autonomia non è più tabù, questo Parlamento può riscrivere la storia"

Regioni, Zaia: "L'autonomia non è più tabù, questo Parlamento può riscrivere la storia"

In un'intervista al Corriere, il presidente del Veneto rimette sul tavolo il tema delle autonomie regionali e lancia un appello a governo e parlamento. 22.02.2022, Sputnik Italia

"Sergio Mattarella ha indicato la strada" per le autonomie dei territori "e io spero che Mario Draghi la voglia percorrere". Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere, in cui rimette sul tavolo il tema dell'autonomia e rilancia il referendum.Per il governatore del Veneto, i tempi sono maturi, l'autonomia non è più considerata "cripto separatismo", ma "assunzione di responsabilità", anche grazie alla posizione del Capo dello Stato.Poi Zaia lancia un appello alla politica: "Io sono davvero convinto che questo governo e questo parlamento abbiano la possibilità di scrivere una pagina di storia. - afferma - Se riuscissimo a mettere sul binario giusto l’autonomia prima delle elezioni dell’anno prossimo, sarebbe un fatto poderoso che darebbe il senso a tutta la legislatura. Questo parlamento potrebbe essere ricordato come quello costituente, e come il primo che ha rispettato il dettato dei padri fondatori della Repubblica".

