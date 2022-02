https://it.sputniknews.com/20220222/pnrr-frattini-occasione-irripetibile-per-riforme-strutturali-serve-monitoraggio-di-legalita-15262476.html

Pnrr, Frattini: "Occasione irripetibile per riforme strutturali, serve monitoraggio di legalità"

Pnrr, Frattini: "Occasione irripetibile per riforme strutturali, serve monitoraggio di legalità"

Per il neopresidente del Consiglio di Stato serve un trasparente monitoraggio di legalità sull'impiego dei finanziamenti europei per prevenire l'infiltrazione... 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T18:55+0100

2022-02-22T18:55+0100

2022-02-22T18:55+0100

italia

franco frattini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/58/26/582649_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_533555c0cbf64fe501ed0d3f61dbd9ac.jpg

Il Pnrr sarà l’occasione per alcune riforme strutturali, quali giustizia, pubblica amministrazione, concorrenza, fisco, semplificazione e razionalizzazione normativa. Lo ha detto il nuovo presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini durante la cerimonia per il suo insediamento a Palazzo Spada e per la presentazione sull'attività relativa alla giustizia 2021, "È un’occasione irripetibile e la forte determinazione del Governo in questo senso va altamente apprezzata”, ha sottolineato Frattini. Infiltrazioni criminali nell'economiaIl neopresidente, poi, pone l'attenzione sull'attività di sicurezza e prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia, un tema "particolarmente sensibile" anche per i cospicui flussi di finanziamento destinati all'Italia nel quadro del Pnrr. Su questi fondi impiegati per il rilancio serve "un trasparente monitoraggio di legalità - ha sottolineato - che garantisca la stragrande maggioranza delle imprese italiane, che con le mafie non hanno avuto e non avranno nulla a che fare”.SemplificazioniA monte del Pnrr vanno affrontati "i perduranti fattori di crisi del sistema pubblico": una "legislazione spesso ipertrofica e confusa" e "un'amministrazione con troppe paure", afferma Frattini, che invoca "uno sforzo mirato di semplificazione e codificazione che va guidato dal centro". Giustizia amministrativaNella relazione in cui fa il punto sull'attività della giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato ha poi ricordato che la giustizia amministrativa non si è mai fermata durante la pandemia, le udienze "si sono sempre celebrate, e non si è mai arrestato neppure lo sforzo di abbattere l’arretrato, arrivando a un calo del 4,1% delle pendenze in Consiglio di Stato e dell’8,3% presso i Tar”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, franco frattini