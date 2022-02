https://it.sputniknews.com/20220222/osce-conferma-violazione-diritti-umanitari-da-parte-di-forze-ucraine-in-lpr---milizie-di-lugansk-15246832.html

OSCE conferma violazione dei diritti umani da parte delle forze ucraine in LPR - milizie di Lugansk

La situazione nel Donbass rimane tesa, mentre le forze ucraine bombardano incessantemente i territori delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR)... 22.02.2022, Sputnik Italia

La missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel Donbass ha confermato che i militanti ucraini hanno violato il diritto umanitario internazionale, bombardando edifici residenziali nella regione, secondo la Milizia della Repubblica popolare di Lugansk.Nel frattempo, la missione ha anche confermato un totale di 2.158 violazioni del cessate il fuoco nella DPR dal 18 al 20 febbraio.La situazione nel Donbass rimane tesa, la DPR e la LPR effettuano evacuazioni di massa della popolazione civile, a causa dei frequenti attacchi delle forze ucraine.A seguito di un recente appello dei leader delle Repubbliche, la Russia ha riconosciuto Donetsk e Lugansk come stati indipendenti.

