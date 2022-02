https://it.sputniknews.com/20220222/ok-alla-proposta-della-lega-election-day-per-amministrative-e-referendum-15256062.html

Ok alla proposta della Lega: election day per amministrative e referendum

Via libera a larghissima maggioranza. Secondo il Carroccio, questa ipotesi farà risparmiare 200 milioni di euro. 22.02.2022, Sputnik Italia

La Camera ha approvato a larghissima maggioranza, 372 sì e soltanto sette no, l’ordine del giorno presentato dalla Lega al Dl Milleproroghe per l’election day.Si tratta dei cinque quesiti sulla giustizia che hanno ricevuto il via libera dalla Corte Costituzionale e che dovranno svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno.Sostegno per la tornata elettorale unicaL’election day era stato caldeggiato anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, nonostante alcune discordanze sui quesiti referendari.Ieri, il sottosegretario all'Interno della Lega, Nicola Molteni, aveva spiegato che l'idea di un election day che accorpi amministrative a referendum sulla giustizia è assolutamente sostenibile ed era già stato fatto nel 2009, “mi auguro che non ci sia un no a priori".I cinque referendumNell’election day, quindi, si voterà sui cinque quesiti approvati dall’Alta Corte:

