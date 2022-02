Novavax, Andreoni: "opportunità per convincere i no-vax"

Il vaccino anti-Covid Novavax sarà "certamente un'ulteriore opportunità soprattutto per chi ha nutrito dubbi sul vaccino a mRna e potrebbe preferire questo vaccino tradizionale proteico".

Per l'infettivologo, tuttavia, sul fronte dei no-vax la situazione è "molto incancrenita" e non sarà "semplicissimo per tutti i contestatori delle immunizzazioni anti-Covid convincersi a farsi una dose di Novavax".