Milano, aggredisce top model in centro per rubarle il telefonino: arrestato un marocchino

Nuovo atto di violenza, avvenuto ancora una volta a Milano, in pieno centro, in zona Porta Venezia. Una top model, le cui generalità non vengono rilevate, è stata aggredita tra via Tadino e via San Gregorio, in piena zona movida, nel tentativo di strapparle il telefonino di dosso.La ragazza, che lavora per grandi firme della moda, è stata avvicinata da un uomo, che ha preso ad infastidirla ed aggredirla, prima che questa venisse soccorsa da alcuni amici, 3 donne e il fidanzato di una di esse. L'aggressore in un primo momento si è dato alla fuga, ma è tornato sui propri passi, accompagnato da un complice, e ha aggredito nuovamente la donna.I due si sono scagliati contro il gruppo lanciando pietre, hanno scaraventando la modella contro un muro e buttato a terra una delle sue amiche, ma le urla delle ragazze hanno attirato l'attenzione della polizia, di pattuglia in zona.Gli agenti hanno dunque arrestato in fragranza di reato uno dei due aggressori, un cittadino marocchino di 35 anni, ora in attesa di giudizio al carcere cittadino di San Vittore, mentre è riuscito a scappare il complice. L'uomo è risultato incensurato e privo di documenti.L'episodio si inserisce nel crescente allarmismo dettato da media e forze dell'ordine sul tema sicurezza e luoghi di ritrovo giovanili, con numerose segnalazioni ed episodi allarmanti. È infatti di alcuni giorni fa la notizia di ben 5 accoltellamenti avvenuti in una sola notte nel capoluogo lombardo, sempre nelle principali vie interessate dalla movida.

