https://it.sputniknews.com/20220222/mediterraneo-573-migranti-tratti-in-salvo-dalle-motovedette-della-guardia-costiera-una-vittima-15252180.html

Mediterraneo, 573 migranti tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera: una vittima

Nella notte, i mezzi della Guardia Costiera italiana hanno tratto in salvo 573 migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Tra i recuperati si conta una vittima. 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T13:25+0100

2022-02-22T13:25+0100

2022-02-22T13:25+0100

mediterraneo

migranti

italia

ue

guardia costiera

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/713/74/7137459_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2d11787ed5caabdf07aa7a2221eea27d.jpg

Si sono concluse nella notte le operazioni di salvataggio della Guardia Costiera italiana nel Mediterraneo.La nave Diciotti e 3 motovedette classe 300 della Guardia costiera di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria hanno tratto in salvo 573 migranti, tra cui 59 minori. Vi è anche una vittima, già morta da giorni al momento del recupero.Come spiega la Guardia Costiera in una nota, le persone salvate si trovavano a bordo di 2 pescherecci sovraccarichi e ormai alla deriva nel mare in tempesta, il che ha reso difficili le operazioni di salvataggio.Le operazioni della Guardia Costiera hanno interessato il tratto di costa a 70 miglia a largo di Capo Spartivento.Uno dei migranti è stato trasferito d'urgenza nel porto di Roccella Jonica da una delle motovedette intervenute nelle operazioni, per problemi di carattere sanitario.Tutti i 573 migranti tratti in salvo verranno sbarcati nelle prossime ore nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa.

mediterraneo

2022

