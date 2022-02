https://it.sputniknews.com/20220222/la-crisi-ucraina-si-abbatte-sugli-allevatori-20-per-il-prezzo-del-grano-15257777.html

La crisi ucraina si abbatte sugli allevatori: +20% per il prezzo del grano

Il mais destinato al bestiame ha raggiunto in un solo giorno il massimo da sette mesi. Il caroprezzi pesa anche sull’agroalimentare: la bottiglia costa più del... 22.02.2022, Sputnik Italia

ucraina

russia

grano

allevamento

coldiretti

Gli allevatori e gli agricoltori devono sostenere un'altra impennata dei prezzi. Oltre al caro delle materie prime, le strozzature nelle forniture e l'aumento dei prezzi dell'energia a pesare sulle attività sono anche le conseguenze della crisi tra Ucraina e Russia.Questi aumenti pesano anche sull’Italia, che importa dall’Ucraina il 20% del mais destinato all’alimentazione degli animali, come “componente principale”.Grano duro e tenero dall’Ucraina e dalla RussiaDal mercato ucraino, secondo i dati dell’associazione, l’Italia importa anche il grano tenero per la produzione di pane e biscotti, per una quota pari al 5%, 107mila tonnellate nei primi dieci mesi del 2021.L'Ucraina, rileva la Coldiretti, si colloca al terzo posto come esportatore di grano a livello mondiale, mentre con la Russia, al primo, garantiscono insieme circa un terzo del commercio mondiale.Costa più la bottiglia del pomodoroColdiretti lancia l’allarme, nuovamente, anche sui costi dell’energia.Un ragionamento effettuato partendo dai dati sull'inflazione a gennaio, diffusi dall’Istat, che evidenziano un aumento del 4,8%, con un balzo del 38,6%, per l'energia e del 3,6% per gli alimentari."Il boom delle quotazioni per i prodotti energetici e le materie prime si riflette sui costi di produzione del cibo ma anche su quelli di confezionamento, dalla plastica per i vasetti all'acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio, succhi e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli smaltati per i legumi”.Coldiretti scorpora così i vari costi per una bottiglia di passata di pomodoro da 700 ml in vendita mediamente a 1,3 euro:

