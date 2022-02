Il riconoscimento di RPD e RPL non cambia gli accordi di Minsk - inviato russo all’ONU

https://it.sputniknews.com/20220222/il-riconoscimento-di-rpd-e-rpl-non-cambia-gli-accordi-di-minsk---inviato-russo-allonu-15245444.html

Il riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) da parte della Russia non cambia gli Accordi di Minsk, ha... 22.02.2022, Sputnik Italia

"Vorrei ricordarvi che al momento della conclusione degli accordi di Minsk, RPD e RPL avevano già dichiarato l'indipendenza. Il fatto che la Russia l'abbia riconosciuta [lunedì] non cambia la composizione delle parti degli Accordi di Minsk, poiché la Russia non è una delle parti", ha detto Nebenzya in una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.Nebenzya ha aggiunto che la Russia resta aperta al dialogo, ma allo stesso tempo non è pronta a permettere un nuovo massacro nel Donbass.Alle prime ore di lunedì, Nebenzya ha affermato che diversi stati sarebbero ansiosi di "seppellire" gli accordi di Minsk.La situazione nel Donbass è peggiorata drasticamente negli ultimi giorni, quando le forze ucraine hanno bombardato gli insediamenti locali. Le autorità di Donetsk e Lugansk hanno dichiarato l'evacuazione da alcuni territori a causa dei frequenti attacchi. Successivamente, i leader di entrambe le repubbliche hanno fatto appello a Mosca, esortando il presidente Vladimir Putin a riconoscere le Repubbliche.Lunedì, la Russia ha riconosciuto la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Lugansk e ha anche invitato Kiev a "fermare immediatamente le ostilità" nella regione, affermando che, altrimenti, il regime ucraino sarebbe responsabile delle tensioni.

