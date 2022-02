https://it.sputniknews.com/20220222/genova-blitz-di-incappucciati-in-un-centro-per-migranti-minorenni-15256399.html

Genova, blitz di incappucciati in un centro per migranti minorenni

Genova, blitz di incappucciati in un centro per migranti minorenni

Il gruppo era armato di bastoni e pietre, con cui hanno assaltato la struttura. Il blitz è avvenuto dopo l'orario di rientro degli ospiti in comunità. 22.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-22T16:09+0100

2022-02-22T16:09+0100

2022-02-22T16:09+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

Una decina di giovani con volto travisato ha fatto irruzione lunedì sera nell'ex ostello della Gioventù del Righi, sulle alture di Genova, dove sono ospitati migranti minorenni non accompagnati.L'obiettivo del blitz erano proprio i ragazzi del centro di accoglienza. Il gruppo di incappucciati ha preso d'assalto la struttura verso le 20:00 di sera, orario di rientro degli ospiti nella comunità.Gli assalitori hanno lanciato pietre e bastoni contro le finestre, insultando gli stranieri. Questi, a loro volta, hanno rotto i mobili della struttura per armarsi, tentando di uscire fuori per affrontare il gruppo.L'intervento degli educatori e delle forze dell'ordine ha evitato il confronto diretto, ma prima dell'arrivo della polizia gli assalitori erano già fuggiti. Una pattuglia è rimasta a presidiare il luogo tutta la notte.Al mattino, la Digos ha identificato i 17 ospiti del centro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia