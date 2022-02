https://it.sputniknews.com/20220222/finale-champions-a-san-pietroburgo-la-uefa-non-intende-spostare-la-sede-15259370.html

Finale Champions a San Pietroburgo, la Uefa non intende spostare la sede

Con una nota ufficiale la confederazione calcistica europea ha negato la ricerca di una sede alternativa per la finale di Champions League in programma il... 22.02.2022, Sputnik Italia

Alla luce delle crescenti tensioni in atto nel Donbass e della situazione internazionale si sono sollevate da Oltremanica perplessità sulla disputa della finale di Champions League il 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.A mettere un freno alle suddette illazioni è stata la UEFA, con una nota ufficiale:Il tabloid inglese Daily Star però non ci sta, e mette le mani avanti, ipotizzando un cambio in favore di Wembley.Il Daily rilancia l'ipotesi con un chiaro riferimento ancora una volta alla situazione in corso nel Donbass, aggiungendo il fatto che Wembley potrebbe essere l'ipotesi più azzardata soprattutto se in finale dovessero finire delle squadre inglesi, quali le favorite Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool.

