Donbass, ex funzionario USA: riconoscimento impedisce agli USA di usare l'Ucraina contro la Russia

22.02.2022

Lunedì, il presidente Vladimir Putin ha firmato i decreti che riconoscono l'indipendenza delle repubbliche del Donbass, affermando che la decisione era maturata da tempo.L'ex vicesegretario al Tesoro degli Stati Uniti, Paul Craig Roberts, crede che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe effettivamente essere "sollevato" dalla mossa della Russia.Roberts ha osservato che la Russia ha cercato per otto anni di risolvere la crisi del Donbass e di trattare la regione come una parte dell'Ucraina. Ha fatto riferimento alla parte aperta della riunione del Consiglio di sicurezza russo di lunedì, che ha preceduto la decisione di Putin durante la quale "vari membri hanno discusso dei loro otto anni di frustrazioni nei negoziati con USA, NATO e UE che non sono mai andati da nessuna parte"."È impossibile non ammirare la pazienza dei russi, anche se è stata pazienza a scapito della vita dei russi del Donbass", ha affermato. "Oggi il governo russo ha esaurito la pazienza e non credo che ne avrà molta con l'Occidente in futuro".Alla domanda sulle prospettive dell'Ucraina di entrare a far parte della NATO , Roberts ha espresso forti dubbi:Quando le tensioni intorno all'Ucraina sono esplose, alla fine dell'anno scorso, la Russia ha pubblicato i suoi suggerimenti sulla sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti. Mosca ha chiesto espressamente garanzie che l'alleanza non si espanda verso est per includere Ucraina e Georgia, richiesta a cui Washington ha risposto negativamente, insistendo sul fatto che non permetterà a nessuno di "sbattere la porta in faccia" alla NATO.La situazione nel Donbass si è ulteriormente aggravata negli ultimi giorni, quando la DPR e la LPR hanno riferito di un aumento dei bombardamenti da parte delle forze armate ucraine e hanno ordinato la mobilitazione generale, in previsione di un'offensiva dell'esercito ucraino.L'evacuazione dei cittadini del Donbass, in primis donne, bambini e anziani, verso la Russia è iniziata alla fine della scorsa settimana.

