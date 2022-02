https://it.sputniknews.com/20220222/discorso-di-biden-putin-non-lo-ha-visto-era-in-riunione-dice-il-suo-assistente-peskov-15264293.html

Discorso di Biden, Putin non lo ha visto: "era in riunione" dice il suo assistente Peskov

Discorso di Biden, Putin non lo ha visto: "era in riunione" dice il suo assistente Peskov

Al Cremlino non hanno guardato il discorso del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sull'Ucraina, il capo di stato russo stava tenendo un incontro di lavoro... 22.02.2022

Nella serata di martedì Biden ha annunciato l'introduzione della prima parte delle sanzioni economiche contro la Russia: si applicheranno al debito svorano, nonchè a due istituzioni finanziarie russe, tra cui la banca VEB.La situazione nel DonbassNegli ultimi giorni, la situazione nel Donbass si è inasprita bruscamente, le repubbliche autoproclamate di DNR e LNR riportano molti bombardamenti da parte delle forze di sicurezza ucraine.Le autorità delle repubbliche di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) hanno annunciato l'evacuazione temporanea dei cittadini nella regione russa di Rostov, alla luce della minaccia dell'offensiva delle forze ucraine. L'evacuazione interessa principalmente donne, bambini e anziani. Come affermato dal capo della DPR Denis Pushilin, il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ordinerà presto ai militari di lanciare un'offensiva nel Donbass, per attuare un piano per invadere DPR e LPR. Lo scorso 19 febbraio, i vertici di DPR e LPR hanno firmato i decreti sulla mobilitazione generale.Il presidente russo Vladimir Putin, lunedì, dopo una riunione straordinaria generale del Consiglio di sicurezza, si è rivolto ai cittadini della Federazione Russa e ha dichiarato di ritenere necessario prendere una decisione per riconoscere immediatamente la sovranità della LPR e della DPR, poiché coloro che hanno intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell'illegalità non hanno riconosciuto e non riconoscono nessun'altra soluzione del conflitto nel Donbass, se non quella militare. Subito dopo l'appello, il presidente ha firmato al Cremlino i decreti che riconoscono la LPR e la DPR.

