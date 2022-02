https://it.sputniknews.com/20220222/crisi-ucraina-di-maio-riferisce-domani-in-senato-il-copasir-chiede-audizione-draghi-15261380.html

Crisi ucraina, Di Maio riferisce domani in Senato. Il Copasir chiede audizione Draghi

Audizione sulle possibili ricadute della situazione al confine russo-ucraino e nelle regioni orientali per la sicurezza nazionale italiana. Il ministro degli... 22.02.2022

luigi di maio

mario draghi

ucraina

russia

Dopo la condanna del riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk manifestata dal premier Mario Draghi, il Copasir ha rinnovato l’invito al presidente del Consiglio affinché intervenga in audizione sulla situazione in Ucraina.Alle 12, il titolare della Farnesina terrà un’informativa a Palazzo Madama, secondo quanto apprendono le agenzie di stampa a margine della riunione dei capigruppo.Di Maio è oggi impegnato nella riunione informale dei ministri degli Esteri dei Paesi del G7, che si focalizza sulla crisi in Ucraina e il coordinamento tra gli alleati sulle sanzioni alla Russia.D’Urso: Draghi intervengaNel corso dell'odierna seduta il Copasir ha rinnovato l'invito al presidente del Consiglio dei ministri ad "intervenire in audizione, anche in relazione alla grave crisi in corso in Ucraina e le possibili ricadute sulla sicurezza nazionale del Paese”.Il Comitato, presieduto da Adolfo Urso ha sottolineato che la richiesta è stata fatta “in considerazione di quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza".

ucraina

russia

Rachele Samo

Rachele Samo

luigi di maio, mario draghi, ucraina, russia